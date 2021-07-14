Прививку от COVID-19 сделали две трети медиков и учителей Москвы

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По данным на утро 14 июля, в Москве прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 66% работников сферы образования, почти 70% медиков, 76% сотрудников социальных учреждений и 83% госслужащих ряда отраслей. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заммэра Анастасия Ракова.
"Работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями и как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих",
– пояснила заммэра ответственный подход перечисленных категорий граждан к вакцинации.
Ранее в столичной мэрии отчитались о ходе вакцинации среди своих работников.
По распоряжению главного санитарного врача столицы, до 15 июля по меньшей мере 60% сотрудников сферы услуг и госслужащих должны сделать хотя бы первый укол вакцины от коронавируса. Вторую дозу препарата необходимо поставить до 15 августа. Это позволит сформировать коллективный иммунитет, остановить распространение заболевания и обойтись без дополнительных ограничений, введенных на фоне пандемии.
Граждане России получают вакцину бесплатно. В Москве сделать прививку можно в поликлиниках, центрах вакцинации в ТЦ, павильонах "Здоровая Москва", "Лужниках" и "Гостином дворе".
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