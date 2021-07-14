В Киеве применили слезоточивый газ против требующих повышения пенсий ветеранов

В Киеве применили слезоточивый газ против требующих повышения пенсий ветеранов
Фото: Oleksii Kovalovukrinform/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Пенсионеры ждут от властей справедливых выплат

Украинские силовики применили спецсредства против граждан, собравшихся у здания Верховной рады в среду, 14 июля.

Сотни человек пришли требовать от властей пересмотра пенсий. Большинство из них – бывшие сотрудники МВД и других силовых ведомств. Люди, приехавшие в Киев из разных областей Украины, держат плакаты с надписями: "Чтоб ты жил на такую пенсию", "Харьков за законные права пенсионеров МВД" и т.п. По мнению собравшихся, они получают в два-три раза меньше положенного и хотят, чтобы государство индексировало им выплаты в соответствии с законом 2262-XII о пенсионном обеспечении лиц, уволенных со службы, передает UBR.ua. 

Противостоят пенсионерам отряды полиции и нацгвардии. Когда к митингующим отказался выйти председатель Рады Дмитрий Разумков, ветераны-силовики пошли на штурм здания. Полиция применила против собравшихся слезоточивый газ, но несколько человек смогли прорваться через ограждение, сообщает RT.

Накануне стало известно, что Арсен Аваков, занимавший пост главы МВД с февраля 2014 года, подал в отставку.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость278200
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Бандеры а че сразу фосген с ипритом/люизитом, VX-газы не применили? Вам же всё равно, ублюдкам.
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