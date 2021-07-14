Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Украинские силовики применили спецсредства против граждан, собравшихся у здания Верховной рады в среду, 14 июля.
Сотни человек пришли требовать от властей пересмотра пенсий. Большинство из них – бывшие сотрудники МВД и других силовых ведомств. Люди, приехавшие в Киев из разных областей Украины, держат плакаты с надписями: "Чтоб ты жил на такую пенсию", "Харьков за законные права пенсионеров МВД" и т.п. По мнению собравшихся, они получают в два-три раза меньше положенного и хотят, чтобы государство индексировало им выплаты в соответствии с законом 2262-XII о пенсионном обеспечении лиц, уволенных со службы, передает UBR.ua.
Противостоят пенсионерам отряды полиции и нацгвардии. Когда к митингующим отказался выйти председатель Рады Дмитрий Разумков, ветераны-силовики пошли на штурм здания. Полиция применила против собравшихся слезоточивый газ, но несколько человек смогли прорваться через ограждение, сообщает RT.
Накануне стало известно, что Арсен Аваков, занимавший пост главы МВД с февраля 2014 года, подал в отставку.
Президент рассказал о начале работы по проекту "анти-Россия"
Инициатива Минпромторга направлена на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов