Сотни фейков о выборах в Госдуму выловила в Сети Лига безопасного интернета

Сотни фейков о выборах в Госдуму выловила в Сети Лига безопасного интернета
Фото: duma.gov.ru
Только за одну неделю россиян пытались обмануть или напугать более 300 раз

Чем ближе выборы в Госдуму IIX созыва, тем активнее в соцсетях распространяется ложная информация о грядущем событии. Только за период с 8 июля Лига безопасного интернета выявила более 300 фейков, связанных с голосованием. Об этом сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Среди фейков – ложная информация о медицинском осмотре на избирательных участках, переносе даты Единого дня голосования и планах по введению локдауна после выборов", 

 - передает ТАСС слова Мизулиной. 

Чаще всего ложные сообщения о выборах обнаруживались в "ТикТок" и "Телеграм". Часть из них была опубликована за рубежом, в том числе на территории стран ЕС.

Вся информация передана для проверки правоохранительными органами, сообщила Мизулина. Она полагает, что в ближайшее время число таких публикаций значительно возрастет.

Ранее сообщалось, что с начала лета 2021 г. в интернете выявлено более 5 тыс. фейков, связанных с вакцинацией и ограничительных мерах из-за коронавируса.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. Из-за пандемии голосование продлится три дня и начнется 17 сентября.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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