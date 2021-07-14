Сотни фейков о выборах в Госдуму выловила в Сети Лига безопасного интернета

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Чем ближе выборы в Госдуму IIX созыва, тем активнее в соцсетях распространяется ложная информация о грядущем событии. Только за период с 8 июля Лига безопасного интернета выявила более 300 фейков, связанных с голосованием. Об этом сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
"Среди фейков – ложная информация о медицинском осмотре на избирательных участках, переносе даты Единого дня голосования и планах по введению локдауна после выборов",
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передает ТАСС слова Мизулиной.
Чаще всего ложные сообщения о выборах обнаруживались в "ТикТок" и "Телеграм". Часть из них была опубликована за рубежом, в том числе на территории стран ЕС.
Вся информация передана для проверки правоохранительными органами, сообщила Мизулина. Она полагает, что в ближайшее время число таких публикаций значительно возрастет.
Ранее сообщалось, что с начала лета 2021 г. в интернете выявлено более 5 тыс. фейков, связанных с вакцинацией и ограничительных мерах из-за коронавируса.
Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. Из-за пандемии голосование продлится три дня и начнется 17 сентября.
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