Россия - родина шампанского, Коктебель - коньяков

Поправки в закон об алкогольной продукции не лишают французов права на привычное название напитков

Приостановка поставок в Россию шампанского из Франции временная и вызвана необходимостью внести изменения в надписи на этикетке. Без любимого игристого напитка, так же как без коньяка, россияне не останутся.

Проблема с шампанским возникла в связи принятыми в России поправками в закон, касающейся алкогольной продукции. В нем указывается, что отныне все продающееся в РФ шампанское должно быть отнесено к категории игристых вин. Но французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy в вопросе сразу не разобралась.

Сначала там заявили, что не будут поставлять в РФ шампанское, если им запрещают так называть свою продукцию, произведенную в провинции Шампань. Затем агентство "Блумберг" со ссылкой на представителя компании сообщило, что все в порядке – поставки продолжатся. Но 5 июля в головном офисе французской компании опять сообщила о возможных перебоях:

"Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции",

– распространило заявление РИА "Новости".

По мнению экспертов, проблема может быть вызвана не просто нежеланием французов менять надпись на этикетке с обратной стороны бутылки и писать там, что это игристое вино, уточняя регион производства – например, Шампань. Недовольство вызывает прописанная в законе норма, что и произведенное в России игристое вино может содержать в названии слово "шампанское".

В свое время французы пытались жестко настаивать, что единственное в мире шампанское – то, что произведено на винодельческих заводах в Шампани. Так же как крепкие напитки под названием "коньяк" могут быть исключительно французского производства. Кстати, в июне 2021 г. им удалось добиться своего в споре с армянами. Армения отказалась от права использовать это слово применительно к своей продукции и получила за это от ЕС 3 млн евро – на разработку нового бренда для напитка, до сих пор известного всем как "армянский коньяк".

Однако в России не намерены уступать, когда речь идет о проверенных временем брендах. Поэтому и известное много лет "Российское шампанское" останется на прилавках, и коньяк. Тем более, что качеством этого благородного напитка Россия может гордиться по праву. В частности, эксперты признают, что 25-ти и 30-летние коньяки, которые предлагает старейшее производство из Коктебеля, значительно превосходят по выдержке и по качеству даже французские коньяки категории XO.