В Кремле ответили ЕСПЧ на требование об однополых браках в России

В Кремле ответили ЕСПЧ на требование об однополых браках в России
Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента РФ посоветовал европейцам заглянуть в нашу Конституцию

Европейский суд по правам человека раскритиковал тот факт, что однополым парам отказывают в регистрации брака в России, а также посоветовал ввести соответствующую юридическую процедуру. Представитель Кремля Дмитрий Песков дал достаточно жесткий ответ организации. 

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что никакой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно. Ведь в главном законе страны четко прописано, кто является семьей, да и есть точная цифра россиян, которые эту позицию поддерживают. Песков указал, что и Владимир Путин никак не отреагировал на заявление ЕСПЧ. 

Политик подчеркнул, что глава страны ориентируется на большинство, которое определенным образом относится к однополым бракам и внес соответствующие изменения, касательно статуса семьи, в Конституцию. 

В ЕСПЧ ранее предложили ввести формулировки "гражданское партнерство" или "гражданский союз". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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