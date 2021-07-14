Пресс-секретарь президента РФ посоветовал европейцам заглянуть в нашу Конституцию

Европейский суд по правам человека раскритиковал тот факт, что однополым парам отказывают в регистрации брака в России, а также посоветовал ввести соответствующую юридическую процедуру. Представитель Кремля Дмитрий Песков дал достаточно жесткий ответ организации.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что никакой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно. Ведь в главном законе страны четко прописано, кто является семьей, да и есть точная цифра россиян, которые эту позицию поддерживают. Песков указал, что и Владимир Путин никак не отреагировал на заявление ЕСПЧ.

Политик подчеркнул, что глава страны ориентируется на большинство, которое определенным образом относится к однополым бракам и внес соответствующие изменения, касательно статуса семьи, в Конституцию.

В ЕСПЧ ранее предложили ввести формулировки "гражданское партнерство" или "гражданский союз".