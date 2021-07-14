Правильные удобрения позволят сохранить урожай надолго

В июле, когда листва уже разрослась и стебель укрепился, на капусте начинают завязываться кочаны. Чтобы овощи выросли крупными, нужно хорошенько подкормить растения во втором месяце июля.

Капуста может не удастся по нескольким причинам. Например, к рыхлому кочану может привести переизбыток азота, в виде мочевины, или влаги в почве. А вот подкормка в виде минеральных веществ, наоборот, очень поможет будущему урожаю.

Чем удобрить капусту в июле

Хорошо подойдет в это время древесная зола, богатая калием, магнием, фосфором. Такая подкормка делает почву менее кислой, что полезно для капусты. Есть два варианта, как удобрить овощ. Первый – посыпать сухой золой грядки и прорыхлить почву. Второй – один литр золы растворить в 10 литрах воды, дать настояться и полить под корень.

Также можно сделать раствор из куриного помета. Один литр вещества залить девятью литрами воды, подержать два дня. Затем каждый один литр подкормки растворять еще в девяти литрах воды и добавлять 20 грамм монофосфата калия.

От вредителей и болезней в это время поможет раствор йода. 40 граммов аптечного средства разбавить 10 литрами воды. Один литр – под один кустик. Это поможет сделать урожай сочным, а также продлит срок хранения кочанов.

Ранее "Утро.ру" делилось ошибками огородников, из-за которых не завязываются кочаны капусты.