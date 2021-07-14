Рейсы начнут осуществляться с 24 июля

Россия приняла решение возобновить авиасообщение с двумя европейскими странами – Чехией и Францией.

Сегодня, 14 июля, было проведено совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. В результате было решено вновь начать осуществлять рейсы на взаимной основе через 10 дней – с 24 июля.

Самолеты по маршруту Москва-Париж и Москва-Ницца будут летать 4 раза в неделю. Из Санкт-Петербурга будут осуществляться 2 рейса еженедельно.

В Прагу из столицы можно будет улететь 4 раза в неделю.

Ранее в АТОР допустили закрытие Турцией границ для туристов из России.