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Россия приняла решение возобновить авиасообщение с двумя европейскими странами – Чехией и Францией.
Сегодня, 14 июля, было проведено совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. В результате было решено вновь начать осуществлять рейсы на взаимной основе через 10 дней – с 24 июля.
Самолеты по маршруту Москва-Париж и Москва-Ницца будут летать 4 раза в неделю. Из Санкт-Петербурга будут осуществляться 2 рейса еженедельно.
В Прагу из столицы можно будет улететь 4 раза в неделю.
Ранее в АТОР допустили закрытие Турцией границ для туристов из России.
На Москву и Минск будут оказывать давление при помощи санкций, чтобы не допустить объединения двух стран
Инициатива Минпромторга направлена на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов