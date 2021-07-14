Когда спадет жара в Москве: синоптики дали ответ

Похолодание ожидается только на следующей неделе

В столице продолжает стоять аномальная жара. Однако снижение температуры ждать придется еще почти неделю. 

Синоптик рассказала RT, что жара спадет только 20 июля, но при этом температура  все равно будет выше климатической нормы.

"Начиная с 19 июля мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта, и начиная с 20 июля температура воздуха понизится", 

– добавила специалист. 

Также 19 и 20 числа ожидаются интенсивные дожди, но температура, если можно так сказать, понизится до +28-33 °C.

Ранее синоптики предупредили, что жара в центре России продержится до конца лета. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Санкции Запада вынуждают Лукашенко активизировать процесс создания Союзного государства

На Москву и Минск будут оказывать давление при помощи санкций, чтобы не допустить объединения двух стран

Россия решила догнать СССР… по производству самолетов

Инициатива Минпромторга направлена на формирование качественно новой отечественной авиационной системы для перевозки пассажиров и грузов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1740 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей