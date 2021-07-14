Похолодание ожидается только на следующей неделе

В столице продолжает стоять аномальная жара. Однако снижение температуры ждать придется еще почти неделю.

Синоптик рассказала RT, что жара спадет только 20 июля, но при этом температура все равно будет выше климатической нормы.

"Начиная с 19 июля мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта, и начиная с 20 июля температура воздуха понизится",

– добавила специалист.

Также 19 и 20 числа ожидаются интенсивные дожди, но температура, если можно так сказать, понизится до +28-33 °C.

Ранее синоптики предупредили, что жара в центре России продержится до конца лета.