Блогера Била приговорили к 2 годам ограничения свободы за ДТП

Молодого человека лишили водительских прав на три ближайших года

Блогер Эдвард Бил приговорен к 2 годам ограничения свободы за дорожную аварию в центре Москвы, передает РИА "Новости".

Также скандальный пранкер лишен водительских прав на ближайшие три года. Пострадавшей в ДТП Бил выплатил более 11 млн руб компенсации.

Как отмечает телеграм-канал "112", теперь блогер в течении двух лет не сможет выезжать за пределы Москвы и Московской области, покидать место постоянного проживания с 20 часов до 8 утра, менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади. Молодой человек на спорткаре Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался сразу в четыре автомобиля. В результате ДТП 35-летняя женщина попала с тяжелыми травмами в реанимацию.

Сам Бил сначала пытался уверить правоохранителей, что за рулем спорткара находился другой водитель.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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