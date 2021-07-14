Министр обороны лично проверил качество еды в столовой гарнизона

Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Ростов-на-Дону. В рамках поездки министр обороны РФ лично проверил качество питания в гарнизоне мотострелковой дивизии.

Оказалось, что военные питаются по принципу "шведского стола" – они самостоятельно выбирают то, что хотели бы съесть, из многообразия предоставленных блюд.

Но главе ведомства не понравилось, что в гарнизоне нет сала и чеснока.

"В Ростовской области сала нет",

– с разочарованием заметил Сергей Кужугетович.

Позже ему объяснили, что оно есть, но зимой. Во время летнего сезона сало для военных не предусмотрено.

На встрече также присутствовал губернатор области. Шойгу задал Василию Голубеву вопрос с подвохом. Министр поинтересовался, сколько тонн пшеницы регион собрал за прошлый год. В ответ чиновник гордо заявил, что 12,5 миллионов.

"Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном – праздничном столе?"

– с улыбкой на лице спросил глава военного ведомства.

Голубев пообещал, что в скором времени исправит это недоразумение, пишет URA.ru.

Ранее Сергей Шойгу лично проверил один из московских военкоматов. Министр остался недоволен. В ходе проверки замечания получил начальник, который слишком громко разговаривал с одной из сотрудниц.

Также чиновнику не понравилась обстановка в целом.