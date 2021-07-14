Цены на отопление и горячую воду в Незалежной в ближайшие пару месяцев вырастут на 75%

Непомерные тарифы на газ заставляют украинцев с подконтрольных киевскому режиму территорий Донбасса проситься в ДНР и ЛНР. Они говорят, что "там о людях думают". Об этом пишет портал "Народные новости".

Он приводит комментарий жителя Луганской области Алексея в эфире украинского телевидения. По его мнению, народным республикам Донбасса не придется отвоевывать ранее потерянные территории. Они сами добровольно вернутся к ДНР и ЛНР уже нынешней осенью из-за огромных тарифов за коммунальные услуги в Незалежной.

Алексей отметил, что цены за ЖКХ в Луганской области не просто большие – они выше, чем в других регионах Украины. Так, если в среднем по стране газ стоит 6,67 гривен за кубометр, то в Луганщине – 9 гривен.

А вот в народных республиках голубое топливо дешевле. Кроме того, населению списали долги и выплачивают пенсии с надбавками за инвалидность.

"У меня друг в Енакиево. Он и не думает о коммуналке. А мы здесь нищенствуем. В итоге потихоньку людей отбивают. Кто вчера был за Украину, уже не прочь перебраться на ту сторону. Там о людях думают", – сказал Алексей.

Напомним, накануне стало известно, что украинцев в наступающий отопительный сезон ожидает значительное повышение тарифов на ЖКХ. Вызвано это тем, что мае текущего года в соборной появился газовый рынок, вследствие чего в стране больше нет единой цены на услуги поставщиков газа. Поэтому осенью неизбежно произойдет повышение цен на отопление и горячую воду. Причем, как сообщает агентство УНИАН, основные тарифы на коммуналку вырастут до 75%.

