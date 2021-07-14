Для кого жара опаснее всего – врач назвала категории людей

Перегрев и обезвоживание – главные риски при высокой температуре воздуха

Врач Надежда Панова сообщила, что наибольшую опасность жаркая погода представляет для тех, кто страдает деменцией либо сосудистыми болезнями. У таких людей обезвоживание и перегрев может обернуться негативно – возможны галлюцинации и потеря ориентации в пространстве, передает "Вечерняя Москва".

Однако и здоровым не стоит забывать об осторожности в жару. Высока вероятность получить тепловой удар, к примеру, если долго пробыть на солнце. Также медик отметила, что многие люди страдают от стресса во время жаркой погоды, отмечает "МИР 24".

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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