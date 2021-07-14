Этот метод идеально подойдет для обладательниц средней длины

Девушки часто жалуются на то, что волосы быстро становятся грязными и не держат объем. Многим не помогают даже специальные средства для укладки. Однако решить эту проблему можно, если начать мыть голову способом, который немного отличается от традиционного.

Чтобы волосы дольше оставались чистыми и объемными, понадобится твердый шампунь. Стоит отметить, что этот способ будет особенно полезен для обладательниц редких локонов средней длины.

В том случае, если используете такое средство впервые, не убирайте привычный шампунь далеко. Волосам понадобится время, чтобы привыкнуть к новому продукту. Сначала промойте шевелюру обычным шампунем, а потом – твердым. Даже в этом случае объем вас приятно удивит.

Как мыть голову твердым шампунем

Для начала намочите волосы. Учитывая то, что твердые шампуни могут иногда сушить локоны, средство нужно наносить только на корни.

Намыльте кусочек шампуня в ладонях. Если хотите, чтобы он лучше пенился, смочите его в минеральной воде.

Пену нанесите на корни и хорошо помассируйте. После можно смывать шампунь.

После этого нанесите по всей длине, отступив от корней, бальзам для волос. Смывать кондиционер можно обычной водой. Для блеска можно ополоснуть шевелюру водой с добавлением лимонного сока.

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