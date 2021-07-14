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Девушки часто жалуются на то, что волосы быстро становятся грязными и не держат объем. Многим не помогают даже специальные средства для укладки. Однако решить эту проблему можно, если начать мыть голову способом, который немного отличается от традиционного.
Чтобы волосы дольше оставались чистыми и объемными, понадобится твердый шампунь. Стоит отметить, что этот способ будет особенно полезен для обладательниц редких локонов средней длины.
В том случае, если используете такое средство впервые, не убирайте привычный шампунь далеко. Волосам понадобится время, чтобы привыкнуть к новому продукту. Сначала промойте шевелюру обычным шампунем, а потом – твердым. Даже в этом случае объем вас приятно удивит.
Для начала намочите волосы. Учитывая то, что твердые шампуни могут иногда сушить локоны, средство нужно наносить только на корни.
Намыльте кусочек шампуня в ладонях. Если хотите, чтобы он лучше пенился, смочите его в минеральной воде.
Пену нанесите на корни и хорошо помассируйте. После можно смывать шампунь.
После этого нанесите по всей длине, отступив от корней, бальзам для волос. Смывать кондиционер можно обычной водой. Для блеска можно ополоснуть шевелюру водой с добавлением лимонного сока.
Ранее специалисты рассказали, как часто можно мыть голову.
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