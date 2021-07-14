Невероятный объем надолго: необычный способ мытья головы

Чистые и объемные волосы надолго: необычный способ мытья головы
Фото: Janus/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Этот метод идеально подойдет для обладательниц средней длины

Девушки часто жалуются на то, что волосы быстро становятся грязными и не держат объем. Многим не помогают даже специальные средства для укладки. Однако решить эту проблему можно, если начать мыть голову способом, который немного отличается от традиционного. 

Чтобы волосы дольше оставались чистыми и объемными, понадобится твердый шампунь. Стоит отметить, что этот способ будет особенно полезен для обладательниц редких локонов средней длины. 

В том случае, если используете такое средство впервые, не убирайте привычный шампунь далеко. Волосам понадобится время, чтобы привыкнуть к новому продукту. Сначала промойте шевелюру обычным шампунем, а потом – твердым. Даже в этом случае объем вас приятно удивит. 

Как мыть голову твердым шампунем 

Для начала намочите волосы. Учитывая то, что твердые шампуни могут иногда сушить локоны, средство нужно наносить только на корни. 

Намыльте кусочек шампуня в ладонях. Если хотите, чтобы он лучше пенился, смочите его в минеральной воде. 

Пену нанесите на корни и хорошо помассируйте. После можно смывать шампунь. 

После этого нанесите по всей длине, отступив от корней, бальзам для волос. Смывать кондиционер можно обычной водой. Для блеска можно ополоснуть шевелюру водой с добавлением лимонного сока. 

Ранее специалисты рассказали, как часто можно мыть голову. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Санкции Запада вынуждают Лукашенко активизировать процесс создания Союзного государства

На Москву и Минск будут оказывать давление при помощи санкций, чтобы не допустить объединения двух стран

Меркель воспользуется встречей Байдена с Путиным в своих целях

Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1741 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей