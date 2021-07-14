Арсенал состоял из гранат и тротиловых шашек

В 50 метрах от трассы Можайск – Верея под поваленной сосной местные жители обнаружили партизанский схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Арсенал состоял из гранат и тротиловых шашек.

Для обследования и разминирования территории к месту ЧП прибыли саперы из Мособлпожспаса.

В схроне находились 13 гранат РГД-33, 7 ручных гранат М-39 и более 700 тротиловых шашек ТШ-400 и ТШ-200. Все боеприпасы были осторожно погружены в спецмашину и отправлены за 10 км в безопасное место – заброшенный карьер, где их взорвали.

По словам замначальника специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО "Мособлпожспас" Олега Совенкова, шашки и гранаты оказались в пригодном состоянии.

"Предохранительные механизмы за 80 лет коррозировали и поэтому представляли опасность. Если бы кто-то их сдвинул с места, взял или уронил, могли взорваться", – цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" специалиста.

Он считает, что данный схрон сделали, возможно, для партизан, советские солдаты при отступлении в 1941 году в боях за Москву с войсками Третьего рейха. Арсенал должен был использован для диверсий в тылу врага.

Отмечается, что нынешним летом это уже не первая подобная находка. Буквально сегодня же взрывотехники обезвредили боеприпасы, найденные на полигоне Храброво и в деревне Сивкино. Ранее большое количество минометных и артиллерийских снарядов были обнаружены под Шаховской.