Максим Шугалей посетовал на платное лечение от коронавируса в Санкт-Петербурге

Максим Шугалей посетовал на платное лечение от коронавируса в Санкт-Петербурге
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению кандидата в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, данный пласт услуг здравоохранения не должен покрываться самими пациентами

Не осталось тех отраслей жизни в России, которые бы не задела коронавирусная инфекция. Кризис есть и у сферы здравоохранения, крупного и малого бизнеса, и как следствие в кошельках самих граждан. Кроме того, что люди боятся заболеть новым неизведанным вирусом, так и счетов за оплату лечения.

"Я не понимаю, почему сейчас, имея медицинский полис и прочие документы, все лечение, кроме самой прививки, по сути, мы получаем платно?", – также посетовал социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, что Максим Шугалей один из кандидатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Они известен своей необыкновенной историей жизни. В мае 2019 года он в составе группы социологов отправился в Ливию и попал под заключение в местную тюрьму "Митига". Это место известно своими пытками и нарушениями каких-либо прав человека. Добиться его освобождения удалось только спустя полтора года.

После возвращения на родину Максим Шугалей пошел в политику. Его инициатива нашла поддержку среди коллег, политиков и народа. 

Источник: Радио КП ✓ Надежный источник
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