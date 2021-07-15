Москвичей ждет самый жаркий день

Температура воздуха прогреется до +35°C

Погода вновь испытает москвичей на прочность – 15 июля ожидается самый жаркий день за последние 70 лет. 

Как пишет телеграм-канал "НТВ", может быть побит рекорд 1951 года.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поведал РИА "Новости", что также будут обильные осадки и гроза, возможно, даже град. 

Атмосферное давление будет на уровне 745 миллиметров ртутного столба. А температура превысит +30°C, по словам специалиста, уточняет телеканал "360".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Санкции Запада вынуждают Лукашенко активизировать процесс создания Союзного государства

На Москву и Минск будут оказывать давление при помощи санкций, чтобы не допустить объединения двух стран

Меркель воспользуется встречей Байдена с Путиным в своих целях

Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1742 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей