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Погода вновь испытает москвичей на прочность – 15 июля ожидается самый жаркий день за последние 70 лет.
Как пишет телеграм-канал "НТВ", может быть побит рекорд 1951 года.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поведал РИА "Новости", что также будут обильные осадки и гроза, возможно, даже град.
Атмосферное давление будет на уровне 745 миллиметров ртутного столба. А температура превысит +30°C, по словам специалиста, уточняет телеканал "360".
На Москву и Минск будут оказывать давление при помощи санкций, чтобы не допустить объединения двух стран
Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав