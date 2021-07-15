Температура воздуха прогреется до +35°C

Погода вновь испытает москвичей на прочность – 15 июля ожидается самый жаркий день за последние 70 лет.

Как пишет телеграм-канал "НТВ", может быть побит рекорд 1951 года.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поведал РИА "Новости", что также будут обильные осадки и гроза, возможно, даже град.

Атмосферное давление будет на уровне 745 миллиметров ртутного столба. А температура превысит +30°C, по словам специалиста, уточняет телеканал "360".