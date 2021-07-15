Организовать бесплатный отдых для детей медиков из "красных зон" предложила "ЕР"

Отправлять в лагеря предлагается также ребят из зон ЧС

"Единая Россия" предлагает разработать специальную программу по организации отдыха детей, проживающих в зонах чрезвычайных ситуаций, и тех, чьи родители борются с ковидом в "красных зонах". Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По оценке парламентария, таких детей в России около 11 тысяч. Предложенная "ЕР" программа поможет не только ребятам отдохнуть и поправить здоровье, но и загрузит здравницы и лагеря отдыха Краснодарского края, Крыма и Приморского края.

Как отметил Турчак, в прошлом году партия обратилась в правительство с подобной инициативой, касавшейся детей медиков из "красных зон". Благодаря этому более тысячи ребят были отправлены на оздоровительный отдых. Данная программа может быть расширена.

"Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции "Единой России" в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь",

– подчеркнул Андрей Турчак.

Ранее "Единая Россия" предложила пакет мер по дополнительной поддержке семей с детьми. Они касаются налоговой нагрузки, расширенного использования маткапитала. Также предлагается ввести кэшбек за детский отдых на постоянной основе.