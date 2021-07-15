Москва приблизилась к званию мировой столицы дизайна

Москва приблизилась к званию мировой столицы дизайна
Фото Е. Самарина. Mos.ru
Итоги конкурса подведут в октябре 2021 года

Москва вышла в финал международного конкурса "Мировая столица дизайна – 2024". Ее соперниками стали Сан-Диего (США) и Тихуана (Мексика). Победителя Всемирная организация дизайна (World Design Organization) объявит в октябре.

По мнению заммэра Москвы Натальи Сергуниной, выход в финал престижного международного конкурса является показателем качественной работы всей команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии и правительства города.

"Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города",

– пояснила Наталья Сергунина. В планы столицы к 2024 году представить новые технологические решения для устойчивого городского развития, а также создание успешной инфраструктуры для культуры и бизнеса.

Всемирная организация дизайна раз в два года выбирает город, который демонстрирует лучшие показатели в области дизайна в целях городского планирования, инновационного и бизнес-развития.

Звания мировой столицы дизайна в свое время удостаивались Турин, Лилль, Мехико, Тайбэй, Кейптаун, Хельсинки. Валенсия получит этот статус в 2022 году.

Ранее высокую оценку экспертов ООН получило московское Единое хранилище данных.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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