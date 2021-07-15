Некрасивая форма плодов может предупредить о дефиците важных элементов в почве

Огурцы – очень прихотливая культура. За этим овощем нужно тщательно ухаживать весь сезон, чтобы получить хрустящие плоды, которые не будут горчить. Однако порой урожай не удается, а ведь предотвратить неприятности можно, всего лишь взглянув на кустик. По внешнему виду листьев или самих плодов, можно понять, чего не хватает растению и в срочном порядке подкормить грядки. Тогда еще удастся собрать хороший урожай.

Как по листьям огурцов определить, каких питательных веществ не хватает

Ржавые пятна на листьях говорят о нехватке калия. Желтые прожилки говорят о том, что огурчикам нужно больше азота и серы. Если желтеет между жилками, то кусты стоит срочно подкормить железом. От недостатка марганца скручиваются листья.

Листовая пластина стала фиолетовой – требуется фосфор, а если побледнела – магний.

Также стоит учесть, то если мало завязей, то проблема – в дефиците фосфора.

Как по форме огурца определить, чем удобрить овощ

Если плод светлый, а кончик изогнут, то важно добавить азотное удобрение. Огурцы выглядят как груши, то добавьте калий. Маленький размер плодов свидетельствует о том, что в почве низкий уровень бора. А если огурец в принципе выглядит некрасиво, то ему не хватает цинка.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что делать, если завязи на огурцах пожелтели.