Как по листьям огурцов определить, каких питательных веществ не хватает

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Огурцы – очень прихотливая культура. За этим овощем нужно тщательно ухаживать весь сезон, чтобы получить хрустящие плоды, которые не будут горчить. Однако порой урожай не удается, а ведь предотвратить неприятности можно, всего лишь взглянув на кустик. По внешнему виду листьев или самих плодов, можно понять, чего не хватает растению и в срочном порядке подкормить грядки. Тогда еще удастся собрать хороший урожай.
Ржавые пятна на листьях говорят о нехватке калия. Желтые прожилки говорят о том, что огурчикам нужно больше азота и серы. Если желтеет между жилками, то кусты стоит срочно подкормить железом. От недостатка марганца скручиваются листья.
Листовая пластина стала фиолетовой – требуется фосфор, а если побледнела – магний.
Также стоит учесть, то если мало завязей, то проблема – в дефиците фосфора.
Если плод светлый, а кончик изогнут, то важно добавить азотное удобрение. Огурцы выглядят как груши, то добавьте калий. Маленький размер плодов свидетельствует о том, что в почве низкий уровень бора. А если огурец в принципе выглядит некрасиво, то ему не хватает цинка.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что делать, если завязи на огурцах пожелтели.
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