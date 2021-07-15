Врачей коронавирусных больниц в Москве обеспечат бесплатным питанием

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Более двух миллиардов рублей выделены из бюджета Москвы на обеспечение бесплатным питанием медиков, работающих в коронавирусных стационарах. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В борьбе с распространением заболевания, вызванного COVID-19, медики остаются на передовой. Особенно тяжело специалистам, работающим в "красных зонах" – зачастую у них нет времени не только на то, чтобы приготовить еду, но даже просто поесть.
Чтобы облегчить жизнь медикам, лечащим в больницах пациентов с ковидом, в Москве с апреля 2020 года организуется для них бесплатное питание: полноценное, трехразовое, приготовленное шеф-поварами различных ресторанных сетей столицы. На данный момент поставки еды осуществляются в 27 стационаров.
Ситуация с эпидемией COVID-19 в столице остается напряженной. По данным на 15 июля, за последние сутки заболели еще более 5,2 тысячи человек. Медики и власти призывают москвичей активнее вакцинироваться. Накануне в оперштабе отчитались, что почти две трети столичных врачей и учителей сделали прививку от коронавируса.
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