Канцлер ФРГ не смогла справиться с навалившейся усталостью

Накануне, 14 июля, Ангела Меркель дала пресс-конференцию на тему пандемии коронавируса. Во время мероприятия канцлер ФРГ вместе с экспертами обсуждала насущные вопросы. Однако в какой-то момент стало понятно, что глава немецкого правительства очень устала.

На видео, которое распространилось в Сети, видно, как Меркель борется со сном, но в какой-то момент проигрывает битву и прикрывает глаза.

Впрочем, судя по всему, канцлеру удалось в конечном итоге взбодриться, и она продолжила отвечать на вопросы экспертов.

Речь, как пишет телеканал "360" со ссылкой на РИА "Новости", шла о вакцинации, соблюдении социальной дистанции и тестов на COVID-19. Меркель пообещала, что немецкое правительство сделает все возможное, чтобы страна избежала второго локдауна. Избежать перегрузки системы здравоохранения может лишь вакцинация, добавила политик.

Два года назад в Сети писали о болезни Меркель. Канцлера ФРГ то и дело трясло во время публичных мероприятий. Однако сама глава правительства Германии опровергала домыслы о недомогании.