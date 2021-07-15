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Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, обсуждается ли в правительстве возможность появления в России зарубежных вакцин от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно и объяснил, почему.
Песков указал на то, что в стране уже существуют четыре препарата, которыми можно защититься от COVID-19. Представитель Кремль задал риторический вопрос о том, что не это ли возможность выбора.
Песков также уточнил, что несмотря на небольшие перебои с вакцинами, поставки ведутся довольно часто.
При этом сейчас крайне актуален вопрос взаимного признания вакцин между Россией и Европой. Песков понадеялся на конкурентные решения с партнерами, но пока вопрос остается открытым.
Ранее стало известно, что Россия обсуждает с ЕС возможность посещения стран содружества отечественными туристами, которые привились от коронавируса. Такая возможность могла бы появиться до признания Евросоюзом российских вакцин.
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