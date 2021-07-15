Публику весьма озадачило высказывание бывшего главы МВД Украины

Недавняя отставка министра внутренних дел Незалежной Арсена Авакова активно обсуждается в прессе. Многие считали, что убрать его с высокой должности практически невозможно. Однако Аваков написал заявление по собственному желанию и освободил кресло в кабмине. Любопытно, что сразу после знаменательного события экс-министр заговорил на русско-украинском языке.



После того, как Авакова официально отправили в отставку, он решил поблагодарить бывших коллег за совместную работу и поддержку. На своей странице в "Фейсбук" известный государственный деятель опубликовал фотографию, преисполненную воодушевленного патриотизма.

На снимке Аваков позирует с правой рукой, прижатой к сердцу. По всей видимости, таким жестом он хотел продемонстрировать свою преданность "святому делу" Незалежной.

Однако пафосная публикация обернулась досадным конфузом. Все дело в том, что Аваков позабыл родной украинский язык.

"СлаваУкраїне!" – написал экс-министр.

Однако фразу "Слава Украине" по канонам языка незалежных нужно писать иначе: "СлаваУкраїні!"

Таким образом, Аваков приписал к украинскому слову русское окончание, что весьма позабавило зорких журналистов. Сотрудники издания "Страна.ua" оперативно сделали скриншот с ошибкой и выложили его в интернет-пространство.

Нужно отдать должное команде Авакова – как только скандальная новость вышла в Сеть, публикацию быстренько подредактировали, переписав уже на чисто украинском языке.

Напомним, 15 июля Верховная Рада официально освободила Авакова от должности главы МВД. На этом посту прослывший непотопляемым государственный деятель продержался целых семь лет.