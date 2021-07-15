Экипаж рухнувшего Ан-26 на Камчатке игнорировал указания диспетчера – СМИ

Данные черных ящиков проясняют картину

Причиной крушения пассажирского Ан-26 на Камчатке могло стать решение пилота вести самолет не по приборам, а основываясь на визуальных данных. Об этом свидетельствуют показания самописцев.

По информации РЕН ТВ, экипаж планировал идти на посадку через отдельную приводную радиостанцию (ОПРС). Для такого маневра важно точно следовать указаниям. Когда пилот отчитывался о выходе на высоту 800 метров, диспетчер предупредила, что самолет отклонился от нужного курса на 30 градусов и идет со слишком большой скоростью.

"Экипаж был полностью дезориентирован, не принимая информацию от диспетчера о пеленге",

– передает РЕН ТВ мнение специалистов.

При этом отмечается, что самолет был исправен. Поэтому основной версией причин авиакатастрофы является ошибка экипажа.

Трагедия на Камчатке произошла 6 июля. Летевший в поселок Палана Ан-26 врезался в скалу и разлетелся на части. Погибли все находящиеся на борту 28 человек. Ранее в том же месте разбился другой пассажирский самолет.