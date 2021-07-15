Глава Минобороны Сергей Шойгу оценил армейский "шведский стол"

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход реализации программы развития Южного военного округа

Вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым он побывал в новом военном городке, построенном для 103-го мотострелкового полка в Ростове-на-Дону, где осмотрел здание штаба, общежития и, конечно, армейскую столовую.

"Сала нет и баранки на одном столе",

– пожурил министр обороны губернатора Ростовской области, который как раз рассказывал о рекордных урожаях пшеницы, собранных в регионе в прошлом году. В остальном осмотром столовой и "шведским столом" бойцов Сергей Шойгу остался доволен. Он придирчиво осмотрел зону раздачи, красиво украшенный салат-бар с богатым ассортиментом свежих сезонных овощей и зелени, обратил внимание на качественную посуду с логотипом "Армия России" и на телевизоры с плоскими экранами, на которых замполит объяснял, что такое дисциплина.

Отсутствие сала в рационе мотострелкового полка и замечанием-то назвать сложно при том разнообразии меню, которое теперь многие воспринимают как данность. А ведь еще каких-то 10 лет назад сложно было представить, что в российской армии приживутся такие понятия, как "шведский стол" и "салат-бар". Переход на аутсорсинговую систему питания, когда не сами солдаты, а профессиональные повара гражданских компаний готовят для военнослужащих, стартовал в 2010 году и проходил поэтапно. В конце 2011 года – начале 2012 года лишь 50% военных кормили гражданские комбинаты питания. Солдат теперь не держат в голодном теле, предлагая им только картошку, капусту и перловку: переход на аутсорсинг значительно улучшил рацион питания личного состава и высвободил время для дополнительного отдыха и занятий военной подготовкой.

В армейский рацион в обязательном порядке входят блюда из мяса, рыбы, птицы, картофеля и круп, твердый сыр, макароны, яйца, овощи и сезонные фрукты, молочные и кисломолочные продукты, компоты из сухофруктов, чай, кофе, выпечка. Дополнительно полагаются соусы и специи. Кормят солдат три раза в день. В обед полагается первое, а также второе блюдо с гарниром, вареные и консервированные овощи, свежие овощные нарезки – морковь, помидоры, огурцы, петрушка, зеленый лук, редиска, болгарский перец. В каждый прием пищи на выбор не менее 2-3 блюд.

Ежедневно солдаты получают порядка 4200 килокалорий, и это не предел: калорийность пересматривается в сторону увеличения для десантников и в войсках ВМФ, а также во время учений, активной физической подготовки, многокилометровых маршей, в условиях горной местности и в холодное время. Шпик вместе с луком и чесноком, а также цитрусовые они как раз и получают уже несколько лет в зимний период. Обогащение рациона этими продуктами проводится для профилактики простудных заболеваний. Нередко горячий чай, хлеб, сало, лук и чеснок выдают в качестве дополнительного питания при обеспечении занятий подразделений на полигонах.

Гражданские повара строго соблюдают прописанные нормы количества, веса продуктов в блюдах, калорийности блюд. Ассортимент продуктов, включенных в меню служащих различных родов войск, и их количество регулирует постановление Правительства РФ №946 "О продовольственном обеспечении военнослужащих". Например, в море во время выполнения заданий полагаются лососевая игра и сухое красное вино, летчикам – шоколад. Качество готовых блюд в столовой перед трапезой проверяют дежурный по части и фельдшер, а уже потом к еде допускают остальных военнослужащих.

"Нормы питания составлены на основании сложных расчетов. У летчиков нагрузки более интенсивные, поэтому норма по молоку у них больше. При этом им нельзя определенные продукты из-за работы на высоте: капусту, горох. Красное вино дают подводникам в походе потому, что в условиях замкнутого пространства и малой подвижности оно помогает поддерживать пищеварение и иммунитет. Красную икру дают только на атомных подлодках, потому что она, как считается, позволяет разнообразить питание и поднять настроение",

– рассказал заместитель начальника продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Александр Камлашев.

Для солдат с недобором веса, которых недокармливали дома, в армии предусмотрен курс усиленного питания. И это еще не все. Гражданские повара закрепили в российской армии традицию проводить Дни национальной кухни. Во время гастрономических праздников они предлагают солдатам особый стол, состоящий из блюд белорусской, казахской, русской, армянской или других кухонь мира. Вместе с меню меняется и интерьер столовой: повара, технологи и кухонные работники украшают зону раздачи и обеденную зону атрибутикой с национальным колоритом – рушниками, национальной посудой, самоварами. Помимо Дней национальной кухни в армии прижилась традиция ежемесячно устраивать День именинника. Для новорожденных повара в один из дней месяца проводят праздничное чаепитие: пекут пироги, предлагают чай, кофе, какао или соки, шоколадные конфеты, мандарины, яблоки, бананы, пряники, вафли и кексы. Особое меню предусмотрено и для государственных праздников.

В новом военном городке, построенном для 103-го мотострелкового полка в Ростове-на-Дону, который посетил Сергей Шойгу, военнослужащих не кормят лососевой икрой и не дают красное вино на ужин. Но в военном городке создана вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и службы: есть новейшие тренажеры для отработки навыков стрельбы и вождения боевых машин, построен штаб, общежития, пункт отбора на военную службу по контракту и столовая. Питание военнослужащих соответствует самым высоким стандартам, которые действуют в армии. И сало с чесноком бойцы обязательно получат, но ближе к зиме, когда спадет жара.

