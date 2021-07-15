Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Лето – это сезон вкусных и сочных фруктов. Однако выбирать плоды нужно правильно, иначе можно потратить деньги впустую. При покупке персиков поможет маленькая хитрость, благодаря которой вы точно не ошибетесь и купите самые сладкие плоды.
Главный плюс этого метода в том, что он работает со всеми сортами бархатных фруктов. Нужно лишь определить какого пола персик: мальчик или девочка. Именно от этого и будет зависеть вкус.
Когда будете выбирать персики, обратите внимание на его верхушку. Если там есть небольшая ямка – перед вами девочка, а если небольшой бугорок – мальчик. Помните, что, как правило, персики-мальчики намного слаще и сочнее, а девочки – с характерной кислинкой.
Также можно довериться своему обонянию. Как показывает практика, чем ароматнее плод, тем он слаще.
Обратите внимание на кожицу. Она должна быть приятной на ощупь, в меру упругой и не сморщенной.
Кстати, слишком "пушистые" персики лучше не брать, потому что в таком случае персик потратил много сил не на созревание, а на кожицу. А это значит, что он будет не слишком сладким.
Ранее "Утро.ру" делилось правилами, которые помогут повысить урожайность арбузов и дынь, растущих в открытом грунте.
Данные черных ящиков проясняют картину
Лидер Республики утвердил поправки в законодательство, касательно вопросов защиты суверенитета страны