Маленькая хитрость: как выбрать самые сладкие и вкусные персики

Маленькая хитрость: как выбрать самые сладкие и вкусные персики
Фото: imagebroker/Ottfried Schreiter/www.globallookpress.com
Этот способ работает вне зависимости от сорта

Лето – это сезон вкусных и сочных фруктов. Однако выбирать плоды нужно правильно, иначе можно потратить деньги впустую. При покупке персиков поможет маленькая хитрость, благодаря которой вы точно не ошибетесь и купите самые сладкие плоды. 

Главный плюс этого метода в том, что он работает со всеми сортами бархатных фруктов. Нужно лишь определить какого пола персик: мальчик или девочка. Именно от этого и будет зависеть вкус. 

Как выбрать самые вкусные персики  

Когда будете выбирать персики, обратите внимание на его верхушку. Если там есть небольшая ямка – перед вами девочка, а если небольшой бугорок – мальчик. Помните, что, как правило, персики-мальчики намного слаще и сочнее, а девочки – с характерной кислинкой.

Также можно довериться своему обонянию. Как показывает практика, чем ароматнее плод, тем он слаще. 

Обратите внимание на кожицу. Она должна быть приятной на ощупь, в меру упругой и не сморщенной. 

Кстати, слишком "пушистые" персики лучше не брать, потому что в таком случае персик потратил много сил не на созревание, а на кожицу. А это значит, что он будет не слишком сладким. 

Ранее "Утро.ру" делилось правилами, которые помогут повысить урожайность арбузов и дынь, растущих в открытом грунте. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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