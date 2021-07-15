Действенные методы позволят сохранить много времени

Грецкие орехи – целая кладезь полезных веществ. Но есть одна проблема – их очень непросто чистить. Да и далеко не все хотят покупать уже очищенные ядра, особенно если знают, что есть орехи нужно сразу после чистки, чтобы получить всю их пользу. Но существует 2 способа, благодаря которым можно справиться с этой сложной задачей всего за несколько минут.

Первый способ

Для этого метода вам понадобится противень.

Разогрейте духовку до 200 градусов, разложите орехи, а после отправляйте их "погреться" на 7-10 минут.

За это время скорлупа успеет стать мягче, а сам орех при этом сохранит и вкус, и пользу. Осталось просто поддеть скорлупу ножом, освобождая ядро.

Второй способ

Сложите грецкие орехи в мешочек. Желательно брать полиэтиленовый.

Затем уберите их в морозильную камеру примерно на один-два часа.

После нужно постучать по скорлупе чем-нибудь твердым. Из-за холода она станет более хрупкой, поэтому без проблем расколется.

Благодаря этим способам можно забыть о сложных махинациях и осколках скорлупы по всей квартире.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно хранить грецкие орехи, чтобы они не начинали горчить и портиться.