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Грецкие орехи – целая кладезь полезных веществ. Но есть одна проблема – их очень непросто чистить. Да и далеко не все хотят покупать уже очищенные ядра, особенно если знают, что есть орехи нужно сразу после чистки, чтобы получить всю их пользу. Но существует 2 способа, благодаря которым можно справиться с этой сложной задачей всего за несколько минут.
Для этого метода вам понадобится противень.
Разогрейте духовку до 200 градусов, разложите орехи, а после отправляйте их "погреться" на 7-10 минут.
За это время скорлупа успеет стать мягче, а сам орех при этом сохранит и вкус, и пользу. Осталось просто поддеть скорлупу ножом, освобождая ядро.
Сложите грецкие орехи в мешочек. Желательно брать полиэтиленовый.
Затем уберите их в морозильную камеру примерно на один-два часа.
После нужно постучать по скорлупе чем-нибудь твердым. Из-за холода она станет более хрупкой, поэтому без проблем расколется.
Благодаря этим способам можно забыть о сложных махинациях и осколках скорлупы по всей квартире.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно хранить грецкие орехи, чтобы они не начинали горчить и портиться.
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