Как распознать провинциала на отдыхе: жители Крыма и Кубани составили топ-10 примет

Фото: our-planet.berlin/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com Фото: imagebroker/Siepmann/www.globallookpress.com
Фото: Udo Kroener/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие туристы ведут себя похожим образом

Из-за закрытых границ многие россияне отправились проводить свой отпуск на отечественные курорты. Но, похоже, что переполненные пляжи и обилие туристов не очень радуют местных жителей, которые часто с недоумением наблюдают, как ведут себя приезжие. Более того, жители Краснодарского края и Крыма даже успели составить свой топ примет, которые выдают в туристах провинциалов. 

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

1. Если вы ходите по общественным местам в одном купальнике, то местные точно отнесут вас к категории "туристов-провинциалов". 

2. Еще один признак – обилие поддельных брендов. Если вы с ног до головы одеты в поддельную дизайнерскую одежду, но при этом едете в маршрутке и говорите по старому телефону, это выдаст в вас жителя провинции. 

3. Громкие разговоры по видеосвязи, играющая на всю музыка тоже не нравятся местным жителям. 

4. Многих, кстати, очень раздражает, когда женщины и мужчины не следят за собой, аргументируя это тем, что на российских курортах "и так сойдет". Многие россияне уверены, что полноты нужно стыдиться, а не выставлять ее напоказ. 

Фото: Udo Kroener/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

5. Леопардовые лосины, сандалии с высокими темными носками стали уже чуть ли не классическими признаками провинциалов.  

Фото: our-planet.berlin/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

6. Также приезжих выдает то, что многие из них начинают употреблять алкоголь прямо с утра. 

Фото: imagebroker/Siepmann/www.globallookpress.com

7. Неграмотная речь – седьмая примета "провинциала на отдыхе". Желающие выпить "эКспрессо" или приехавшие "с" какого-то города вызывают у жителей курортов недоумение. 

8. Желание получить обслуживание по высшему разряду, при этом платя по минимуму. 

9. Любителей курить в толпе и рядом с другими людьми жители Кубани и Крыма тоже не очень рады видеть. 

10. К провинциалам смело относят и тех, кто не убирает за собой мусор. 

Источник: Телеграм-канал "Крымский" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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