Избежать нежелательных последствий можно, еси придерживаться простых правил

Единственным спасением от жары для многих становится кондиционер, который часто сразу же включают на полную мощность. Но так делать нельзя, если не хотите слечь с красным горлом и температурой.

Терапевт рассказала, что для того, чтобы не простудиться, нужно делать разницу температур с улицей не больше 5 градусов. То есть, если за окном – +35, то кондиционер лучше установить на +30.

Еще одно правило – избегать прямых потоков холодного воздуха.

"Если вы чувствуете струю воздуха, направленную на вас, а мы инстинктивно стараемся найти такое место, чтобы охладиться, это риск простуды",

– объяснила Надежда Чернышова в разговоре с "МИР24".

Ранее стало известно, когда спадет жара в Москве.