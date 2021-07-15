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Единственным спасением от жары для многих становится кондиционер, который часто сразу же включают на полную мощность. Но так делать нельзя, если не хотите слечь с красным горлом и температурой.
Терапевт рассказала, что для того, чтобы не простудиться, нужно делать разницу температур с улицей не больше 5 градусов. То есть, если за окном – +35, то кондиционер лучше установить на +30.
Еще одно правило – избегать прямых потоков холодного воздуха.
"Если вы чувствуете струю воздуха, направленную на вас, а мы инстинктивно стараемся найти такое место, чтобы охладиться, это риск простуды",
– объяснила Надежда Чернышова в разговоре с "МИР24".
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