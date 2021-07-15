Предложения по развитию образования включат в народную программу ЕР

Собирает инициативы Общероссийский народный фронт

На сайте ОНФ начался сбор предложений относительно развития системы образования, которые передадут единороссам. Инициативы войдут в народную программу партии – с ней она будет участвовать в выборах в ГД РФ.



Как уточняется на сайте ЕР, в программу попадут те проекты, которые уже работают и эффективны. Наиболее актуальны предложения, связанные с инфраструктурой в регионах, подготовкой квалифицированных педагогов.

Обсудят инициативы в сентябре, после этого их передадут партии "Единая Россия", сообщила сопредседатель центрального штаба ОНФ и глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

В образовательной сфере важно развивать возможности для студентов и педагогов перемещаться между вузами и обмениваться опытом, подчеркнула она.

Координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", парламентарий Алена Аршинова заявила, что система образования нуждается в решении ряда вопросов. Так, нужен прозрачный реестр, из которого будет понятно, как распределяются в вузах целевые места, также нужно развивать программу "Земский учитель". Не помешает подумать и о единой системе оплаты труда преподавателей.

Напомним, выборы в ГД РФ назначены на 19 сентября.