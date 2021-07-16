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Хрустящий чесночок прямо с грядки – замечательное дополнение к любому
сытному блюду. Также чеснок славится своими лекарственными свойствами. В эпоху
буйства инфекций сжевать головку с грядки – отличное решение для поддержания
иммунитета. А вот для того, чтобы сохранить озимый чеснок на долгие месяцы и
радоваться им в зимнюю пору, нужно правильно собрать урожай.
Существует несколько признаков, по которым можно определить: чесночок готов, его пора выкапывать. Если сделать это слишком рано, то не набравший нужной силы овощ будет очень плохо храниться. Так что рано выкопанный чеснок придется сразу употреблять в пищу. Для хранения он не подойдет.
В первую очередь, необходимо обратить внимание на листочки растения. Когда они начнут желтеть и заметно подсохнут, можно смело браться за лопату.
Также приглядитесь к семенным коробочкам на главных стрелках. В момент созревания чесночка они трескаются, а небольшие луковички выглядывают наружу.
А еще нужно осмотреть главную луковицу. Она приобретет фиолетовый окрас на чешуйках. У полностью созревшего чеснока дольки легко отделяются друг от друга.
Впрочем, в этом вопросе в любом случае придется действовать опытным путем. Для начала выкопайте несколько кустиков и проверьте, созрел ли чеснок.
К слову, опытные дачники не рекомендуют собирать чеснок после дождя. Овощ должен просохнуть. Выкапывать растение нужно лопатой, рвать его руками – плохая идея. После того, как урожай собран, ему следует дать несколько часов на просушку.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом маринованных чесночных стрелок. Хрустящая заготовка на зиму приведет в восторг домочадцев и гостей.
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