Сайт Минобороны России вышел из строя

Сайт Минобороны России вышел из строя
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страница ведомства подверглась кибератаке

Сайт Министерства обороны России несколько часов назад перестал работать. Как сообщили в ведомстве, произошла DDoS-атака. 

При этом источник кибератаки не находится внутри страны, передает РИА "Новости".

Сайт вышел из строя около 10 часов утра. Пользователи не могли открыть страницу ведомства ни с одного браузера. К моменту выхода материала – к полудню – проблему удалось решить, пишет RT

Напомним, в последнее время вопрос кибератак остро встает на повестке дня различных государств. Западные страны, в особенности США, не раз бездоказательно обвиняли Россию в хакерских атаках различных структур и сайтов. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость273217
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А эта твоя копи-паста к статье как относится?
Гость276124
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Главным политическим событием недели можно считать визит в Москву спецпосланника президента США по климату Джона Керри. И, соответственно, предшествующее этому визиту заявление Алексея Кудрина о необходимости смены приоритетов национальной экономики.
Во-первых, это тот случай, когда сам по себе факт приезда высокого гостя - уже событие. Во-вторых, все это говорит о том, что российское руководство хочет в очередной раз продемонстрировать коллективному Западу свою нужность и важность - хотя бы в деле борьбы за климат и сохранение окружающей среды. Мы и здесь - «впереди планеты всей». Соответст
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