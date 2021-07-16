Страница ведомства подверглась кибератаке

Сайт Министерства обороны России несколько часов назад перестал работать. Как сообщили в ведомстве, произошла DDoS-атака.

При этом источник кибератаки не находится внутри страны, передает РИА "Новости".

Сайт вышел из строя около 10 часов утра. Пользователи не могли открыть страницу ведомства ни с одного браузера. К моменту выхода материала – к полудню – проблему удалось решить, пишет RT.

Напомним, в последнее время вопрос кибератак остро встает на повестке дня различных государств. Западные страны, в особенности США, не раз бездоказательно обвиняли Россию в хакерских атаках различных структур и сайтов.