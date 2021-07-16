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Сайт Министерства обороны России несколько часов назад перестал работать. Как сообщили в ведомстве, произошла DDoS-атака.
При этом источник кибератаки не находится внутри страны, передает РИА "Новости".
Сайт вышел из строя около 10 часов утра. Пользователи не могли открыть страницу ведомства ни с одного браузера. К моменту выхода материала – к полудню – проблему удалось решить, пишет RT.
Напомним, в последнее время вопрос кибератак остро встает на повестке дня различных государств. Западные страны, в особенности США, не раз бездоказательно обвиняли Россию в хакерских атаках различных структур и сайтов.
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Во-первых, это тот случай, когда сам по себе факт приезда высокого гостя - уже событие. Во-вторых, все это говорит о том, что российское руководство хочет в очередной раз продемонстрировать коллективному Западу свою нужность и важность - хотя бы в деле борьбы за климат и сохранение окружающей среды. Мы и здесь - «впереди планеты всей». Соответст