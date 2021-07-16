Обращаться с популярной подкормкой нужно осторожно

Древесная зола – очень эффективное натуральное удобрение, которым повсеместно пользуются российские дачники. Содержащиеся в этой подкормке элементы помогают обогатить почву и способствуют повышению обильности урожая. Однако существуют ситуации, когда зола может негативно подействовать на любовно высаженные растения.



В первую очередь, необходимо обратить внимание на то, из чего была сделана зола. Никакой пользы для участка не перенесет смесь, полученная от сжигания крашеной древесины. Разумеется, нельзя использовать в качестве удобрения сожженный полиэтилен и пластмассу. Такой неэкологичный продукт только повредит огороду.

Не стоит вносить золу вместе с аммиаком и фосфором – она негативно влияет на эти соединения, сводя на нет их эффективность.

Обратите внимание, что далеко не все культуры с благодарностью принимаю золу. Например, удобряя растения, которые любят кислые почвы, это средство нужно использовать с осторожностью. Если переборщить в этом вопросе, можно серьезно навредить посадкам. Речь идет о ежевике, чернике, щавеле, вереске, рододендроне, а также хвойных растениях.

Рецепт подкормки из золы

При этом многие популярные культуры очень любят такое натуральное удобрение. Золу следует получать от сжигания древесины, соломы и листвы. Прикормка из золы отлично подойдет для огурцов, капусты, свеклы, помидоров, лука и картошки.

Приготовить питательную смесь можно, взяв на 10-литровое ведро воды 500 мл золы. Растения следует поливать таким раствором раз в две недели.

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