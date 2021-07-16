Какие продукты помогут снизить давление: совет кардиолога

Врач посоветовала страдающим от гипертонии людям скорректировать свой рацион

Повышенное давление – проблема, которая беспокоит многих. Однако есть ряд продуктов, которые помогут улучшить самочувствие при гипертонии. 

Расширить сосуды поможет молочная кислота, которая есть во многих кисломолочных продуктах, например, в кефире, твороге или ряженке, пишет "МИР24". Но даже в этом случае очень важно не переборщить и употреблять их с осторожностью – не более 1 стакана. 

Также нормализовать давление поможет красный чай, который содержит в себе целый ряд полезных веществ: от антиоксидантов до витамина C. 

Какао, кокосовая вода, цитрусовые, зелень и свекла тоже относятся к числу тех продуктов, которые поспособствуют улучшению состояния тех, кто страдает от повышенного давления. 

Ранее врачи рассказали, какой продукт очень полезен для мужского здоровья. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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