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Повышенное давление – проблема, которая беспокоит многих. Однако есть ряд продуктов, которые помогут улучшить самочувствие при гипертонии.
Расширить сосуды поможет молочная кислота, которая есть во многих кисломолочных продуктах, например, в кефире, твороге или ряженке, пишет "МИР24". Но даже в этом случае очень важно не переборщить и употреблять их с осторожностью – не более 1 стакана.
Также нормализовать давление поможет красный чай, который содержит в себе целый ряд полезных веществ: от антиоксидантов до витамина C.
Какао, кокосовая вода, цитрусовые, зелень и свекла тоже относятся к числу тех продуктов, которые поспособствуют улучшению состояния тех, кто страдает от повышенного давления.
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