Главный пчеловод Незалежной прикупил себе участок в годы трудовой деятельности на посту главы Нацбанка страны

Журналисты украинского издания "Страна.ua" обнаружили в поселке Новые Безрадичи под Киевом огромную резиденцию, которая принадлежит третьему президенту Незалежной Виктору Ющенко. Политик строил свои владения на протяжении 25 лет, отмечается в публикации.

Поселок расположен в 20 км от украинской столицы. Туда пан Ющенко переехал в самый разгар "революции гидности" – в 2014 году. По информации издания, экс-лидер нации купил семь соток в 1990-е годы, когда занимал кресло главы Нацбанка Украины.

Сейчас Виктор Андреевич владеет 3,5 гектарами, на которых располагаются особняк, гостевой дом, сад, мастерская, пчелиная ферма и ветряные мельницы. Также на территории есть несколько водоемов, на некоторых из них сооружены мостики для рыбной ловли. На берегу оборудовали террасу для приготовления барбекю, сообщает "Лента.ру".

Рядом с участком вырыт канал шириной около трех метров. К особняку уложена заасфальтированная дорога, вдоль которой установлено уличное освещение. По периметру резиденция охраняется при помощи камер видеонаблюдения.

На представленном видео хорошо видно, что почти вся территория окружена целыми пластами сельхозугодий. В комментариях пользователи не преминули уколоть главного украинского пчеловода за его хобби, за продвижение темы голодомора и обещания построить больницу будущего (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Вот у кого пчелы несут правильный мёд!", "Одно радует – там комаров больше чем пчёл", "Первый майдан даром не прошел. Наконец-то лидер гидно прибарахлился", "Вот я понимаю, не зря в президенты сходил. Призывал, обличал.... Вы слушали, аплодировали. Кто теперь в ***? Те кто аплодировал, а ему зашибись!", "Ров с крокодилами? Шоб жертвы голодомора не беспокоили", "Дети из окон "Больницы будущего" улыбаются и машут", "Вы искали Ликарню Майбутнего? Вот она,спряталась!"

