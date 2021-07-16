Непогода сохранится до конца суток

МЧС по Московской области предупредило граждан о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре, скорость которого будет достигать 17 метров в секунду.

Плохая погода продержится до конца дня, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Жителей региона предупредили, что нельзя прятаться под деревьями или металлическими конструкциями. Также лучше парковать автомобили в гаражах или хотя бы вдали от шатких конструкций.