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МЧС по Московской области предупредило граждан о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре, скорость которого будет достигать 17 метров в секунду.
Плохая погода продержится до конца дня, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Жителей региона предупредили, что нельзя прятаться под деревьями или металлическими конструкциями. Также лучше парковать автомобили в гаражах или хотя бы вдали от шатких конструкций.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву
Лидер Республики утвердил поправки в законодательство, касательно вопросов защиты суверенитета страны