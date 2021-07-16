Эксперты юриспруденции попробуют разобраться, в чем отличие бранной лексики от ненормативной в ходе общения интернет-пользователей

Клуб имени Д. Н. Замятнина проведет в Москве дискуссионное заседание на тему о защите интеллектуальной собственности в интернете.

Эксперты полагают, что Сеть создала новую социальную и правовую реальность, в которой реализуются права и обязанности участников инет-пространства, требующие при необходимости защиты, в том числе судебной.

Право на забвение, ответственность операторов соцсетей, предоставление доступа к объектам исключительных прав посредством гиперссылок, использование стриминговых сервисов – вот только ряд вопросов, возникающих при использовании всемирной паутины как для работы, так и в личных целях, затрагивающих почти каждого пользователя.

Кроме того, темой обсуждения среди экспертов станет проблема корректного использования языка во время общения.

Так, к размещению в публичном пространстве судебных актов предъявляются особые требования, что вызывает спорные вопросы цитирования бранной лексики, ставшей причиной обращения в суд и являющейся неотъемлемой частью обоснования выносимого судебного акта.

Специалисты подискутируют над тем, чем же отличается бранная лексика от ненормативной и каковы нормы русского языка?

Экспертам будет представлен следующий круг вопросов для обсуждения: проблемы привлечения к ответственности владельцев доменов, правовая охрана части произведения, защита интеллектуальных прав и интернет гиганты, пределы цитирования в интернет-СМИ, производство контента в Сети и робототехника, а также иные темы.

В дискуссии примут участие председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, председатель Суда по интеллектуальным спорам Людмила Новоселова, председатель 2 судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ Владимир Попов, советник ЕПАМ, член Совета Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян, главный научный сотрудник ИЗиСП, член-корреспондент РАН Андрей Габов, гендиректор сетевого издания "Дни.ру" Алексей Тарасов.

Заседание клуба состоится 22 июля в 16 часов, по адресу Тверской бульвар, д. 18, стр 1, Дом Смирнова.

