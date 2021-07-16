Путешественница не пожелала декларировать дорогостоящий аксессуар

На таможне в Шереметьево остановили россиянку, которая прилетела из Нью-Йорка. 41-летняя пассажирка пыталась провести через границу наручные часы Rolex.

Женщина проследовала в "зеленый" коридор, на став декларировать аксессуар.

В ходе экспертизы было установлено, что часы выполнены из золота 750 пробы и инкрустирован бриллиантами. Специалисты оценили стоимость часов в 2,4 миллиона рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В действиях россиянки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом РФ, в частности – контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров.



