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На таможне в Шереметьево остановили россиянку, которая прилетела из Нью-Йорка. 41-летняя пассажирка пыталась провести через границу наручные часы Rolex.
Женщина проследовала в "зеленый" коридор, на став декларировать аксессуар.
В ходе экспертизы было установлено, что часы выполнены из золота 750 пробы и инкрустирован бриллиантами. Специалисты оценили стоимость часов в 2,4 миллиона рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В действиях россиянки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом РФ, в частности – контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров.
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