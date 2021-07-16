В Шереметьево задержали пытавшуюся провезти часы за почти 2,5 миллиона рублей пассажирку

Путешественница не пожелала декларировать дорогостоящий аксессуар

На таможне в Шереметьево остановили россиянку, которая прилетела из Нью-Йорка. 41-летняя пассажирка пыталась провести через границу наручные часы Rolex. 

Женщина проследовала в "зеленый" коридор, на став декларировать аксессуар. 

В ходе экспертизы было установлено, что часы выполнены из золота 750 пробы и инкрустирован бриллиантами. Специалисты оценили стоимость часов в 2,4 миллиона рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В действиях россиянки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом РФ, в частности –  контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров. 


Источник: Пресс-служба Шереметьевской таможни ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Шаман
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Что за бред? Декларировать надо деньги или ценные товары, а не личные вещи. И разве об этом не должны волноваться те, откуда уезжает ценный аксессуар? А тут он же приехал!
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