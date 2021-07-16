За что туриста могут посадить в тюрьму в Турции: ответ экспертов

За что туриста могут посадить в тюрьму в Турции: ответ экспертов
Фото: Murat Baykara/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
В некоторых случаях депортацией или штрафом отделаться не удастся

Накануне в Турции разгорелся скандал. Туриста из Израиля депортировали из-за того, что он, находясь в общественном месте, вытер нос местными деньгами, на которых изображен Мустафа Кемаль Ататюрк и иные государственные символы Республики. После турист как ни в чем не бывало рассчитался этой банкнотой в ресторане. Видео с этим странным поступком опубликовали друзья путешественника. Закончилась вся эта история депортацией. После скандала россиянам решили напомнить, за какие поступки в Турции можно угодить за решетку. 

Кстати, даже в упомянутом выше случае турист отделался малой кровью, ведь в уголовном кодексе Республики за такое правонарушение предусмотрен срок от полугода до 2 лет. За оскорбление действующего президента, кстати, тоже можно оказаться в тюрьме. 

Также об опасности тюремного заключения стоит помнить любителям поскандалить, предупредили в Ассоциации туроператоров. В случае, если решите наброситься на кого-то, посягнуть на его честь и достоинство, то не забывайте, что за это наказывают –  от трех месяцев до двух лет лишения свободы. Или же большой штраф. 

А если в своих пламенных речах как-то затронете религию оппонента, тогда "отдых" в тюремной камере минимум на 1 год обеспечен. 

За намерение причинить вред здоровью или создание угрозы для сексуальной неприкосновенности гражданина или его родственников тоже придется понести ответственность. К слову, это касается и переписок в мессенджерах. 

Напомним, что ранее сообщалось о падении цен на турецкие курорты. 

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Меркель после встречи с Байденом пригрозила России из-за транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву

Дания разрешила Польше строить трубопровод для отказа от российского газа

Местные зоозащитники не обнаружили угрозы для жизни мушловок и летучих мышей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1745 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей