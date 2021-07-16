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Накануне в Турции разгорелся скандал. Туриста из Израиля депортировали из-за того, что он, находясь в общественном месте, вытер нос местными деньгами, на которых изображен Мустафа Кемаль Ататюрк и иные государственные символы Республики. После турист как ни в чем не бывало рассчитался этой банкнотой в ресторане. Видео с этим странным поступком опубликовали друзья путешественника. Закончилась вся эта история депортацией. После скандала россиянам решили напомнить, за какие поступки в Турции можно угодить за решетку.
Кстати, даже в упомянутом выше случае турист отделался малой кровью, ведь в уголовном кодексе Республики за такое правонарушение предусмотрен срок от полугода до 2 лет. За оскорбление действующего президента, кстати, тоже можно оказаться в тюрьме.
Также об опасности тюремного заключения стоит помнить любителям поскандалить, предупредили в Ассоциации туроператоров. В случае, если решите наброситься на кого-то, посягнуть на его честь и достоинство, то не забывайте, что за это наказывают – от трех месяцев до двух лет лишения свободы. Или же большой штраф.
А если в своих пламенных речах как-то затронете религию оппонента, тогда "отдых" в тюремной камере минимум на 1 год обеспечен.
За намерение причинить вред здоровью или создание угрозы для сексуальной неприкосновенности гражданина или его родственников тоже придется понести ответственность. К слову, это касается и переписок в мессенджерах.
Напомним, что ранее сообщалось о падении цен на турецкие курорты.
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