В некоторых случаях депортацией или штрафом отделаться не удастся

Накануне в Турции разгорелся скандал. Туриста из Израиля депортировали из-за того, что он, находясь в общественном месте, вытер нос местными деньгами, на которых изображен Мустафа Кемаль Ататюрк и иные государственные символы Республики. После турист как ни в чем не бывало рассчитался этой банкнотой в ресторане. Видео с этим странным поступком опубликовали друзья путешественника. Закончилась вся эта история депортацией. После скандала россиянам решили напомнить, за какие поступки в Турции можно угодить за решетку.

Кстати, даже в упомянутом выше случае турист отделался малой кровью, ведь в уголовном кодексе Республики за такое правонарушение предусмотрен срок от полугода до 2 лет. За оскорбление действующего президента, кстати, тоже можно оказаться в тюрьме.

Также об опасности тюремного заключения стоит помнить любителям поскандалить, предупредили в Ассоциации туроператоров. В случае, если решите наброситься на кого-то, посягнуть на его честь и достоинство, то не забывайте, что за это наказывают – от трех месяцев до двух лет лишения свободы. Или же большой штраф.

А если в своих пламенных речах как-то затронете религию оппонента, тогда "отдых" в тюремной камере минимум на 1 год обеспечен.

За намерение причинить вред здоровью или создание угрозы для сексуальной неприкосновенности гражданина или его родственников тоже придется понести ответственность. К слову, это касается и переписок в мессенджерах.

Напомним, что ранее сообщалось о падении цен на турецкие курорты.