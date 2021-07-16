Лидер РФ в особой форме пытался разрядить нервную обстановку

Президент РФ Владимир Путин снимал волнение у членов российской делегации в Гватемале во время выбора страны-хозяйки Зимней Олимпиады-2014 тем, что рисовал кошку. Об этом поведала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью для ютуб-канала Sports.

"Владимир Владимирович возвращается после своего выступления и видит, что всех подколбашивает конкретно. Сел и начал рисовать. Сидит и рисует. Я заглядываю, он мне: сейчас-сейчас. И нарисовал кошечку", – рассказала бывшая спортсменка, а ныне депутат Госдумы.

Она отметила, что рисунок Путин передал ей с автографом. Все, кто сидел рядом, были заинтересованы. Тогда Журова продемонстрировала презент главы государства.

"Все улыбнулись. И это расслабило команду – раз уж у нас президент спокоен, что кошек рисует в такой момент, значит, мы уже пришли к точке, когда тоже можно расслабиться", – вспоминала чемпионка.

Напомним, выбор хозяйки Игр-2014 состоялись 4 июля 2007 г. во время 119-й сессии МОК в Гватемале. Среди спортсменов, кроме Журовой, нашу делегацию представляли фигурист Евгений Плющенко, паралимпиец Михаил Терентьев и пловец Александр Попов.



Добавим, Путин рисовал кошку и в 2013 году, когда посетил среднюю общеобразовательную школу №7 в Кургане. Там президенту показали интерактивную доску, которую он тут же опробовал. Однако ученики не совсем разобрались, что же такое изобразил Владимир Владимирович и даже спросили у него: "А что это?" Лидер нации ответил: "Это кошка. Вид сзади".

