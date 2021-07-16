Снимок был сделан примерно 30 лет назад

Старые снимки всегда вызывают какую-то приятную ностальгию. Вот и архивное фото Бориса Ельцина и Юрия Лужкова позабавило интернет-пользователей. Правда, настроение им подняла забавная деталь, которая тоже попала в кадр.

Фотография была сделана в 1992 году. На ней запечатлены Борис Ельцин, который тогда занимал пост президента России, экс-мэр столицы Юрий Лужков и бывший руководитель департамента строительства Владимир Ресин. Троица стоит на балконе одной из новостроек, осматривая другие дома в районе Северного Бутово.

Судя по всему, снимок трех государственных деятелей был сделан из жилой квартиры, потому что большую часть кадра занимают носки, чулки и трусы, которые сушатся на веревке, закрепленные прищепками. Из-за одежды даже с трудом можно разглядеть лицо экс-президента РФ.

"На фоне труселей снимается семейство",

– пошутил один из пользователей "Фейсбука".

"В этом весь цимус фотографии",

– ответил ему другой.

Ранее в социальных сетях появилось фото, на котором запечатлена неловкая попытка Ельцина помочь британской королеве Елизавете. По некоторой информации, именно из-за провала экс-президента Ее Величество больше не приезжала в Россию.