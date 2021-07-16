Професионализм пилотов предотвратил трагедию

Сегодня, 16 июля, под Томском пропал с радаров самолет Ан-28, на борту которого находились 18 человек, трое из которых – дети. К счастью, воздушное судно, у которого отказали все двигатели, удалось посадить. Спасатели, которые оправились на место происшествия, готовились к худшему. Но, хоть посадка и была жесткой, все пассажиры выжили.

Героизм и профессионализм пилотов помог спасти 18 жизней. Летчик Фарух Хасан подтвердил, что причиной авиакатастрофы стал отказ двигателей, добавив, что посадка происходила в штатном режиме. При этом у его коллеги Анатолия Прыткова подтвердился перелом ноги. Также была госпитализирована 17-летняя девушка с сотрясением головного мозга, уточняет "Интерфакс".





При посадке самолет перевернулся, и, как говорят пассажиры, они повылетали из своих мест. Воздушное судно теперь больше похоже на груду металла, но несмотря на это большинство пассажиров отделались только ссадинами и царапинами.

Одна из пассажирок, Надежда Силюта, рассказала, что пилоты 4 раза безуспешно пытались завести отказавшие двигатели. Падение, по ее словам, длилось около 15 минут.

"Было страшно, скорость же у нас большая, земля приближалась, я быстренько зажала уши коленками, зажала голову, наклонилась и все. За спиной у меня сидел бортмеханик, он просто сказал: "Держитесь!"

– поделилась жуткими подробностями Надежда, добавив, что спасение пассажиров – заслуга пилотов.

Другая же пассажирка, которая теперь будет отмечать свой второй день рождения, рассказала, что пилоты действовали четко, времени на разговоры у них не было.

"У них была своя задача, они планировали посадку, чтобы мы в болото мягенько сели",

– цитирует Ольгу РЕН ТВ.

По ее словам, спасателей летевшие на Ан-28 ждали порядка трех часов.

Всех пассажиров уже осмотрели медики. Часть из них доставили в Томск на вертолете, другие же решили не испытывать судьбу и отправились в город на автобусе.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин лишь добавил, что все "верили в чудо", которое сбылось только профессионализму пилотов.

В обстоятельствах ЧП еще предстоит разобраться. Ространснадзор уже анонсировал внеплановую проверку авиакомпании.

