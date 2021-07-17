Мэр Москвы Сергей Собянин представил предвыборную программу "Единой России"

Лидер столичного списка партии дал старт избирательной кампании единороссов на встрече с кандидатами и сторонниками

Сергей Собянин рассказал о программе ЕР, с которой она идет на выборы в Госдуму, на встрече в штабе общественной поддержки.

Глава столицы отметил, что не знает другой силы, кроме "Единой России", которая может взяться за дело и решить проблемы. Члены партии без популизма и лишних обещаний командными усилиями идут к намеченным целям и занимаются насущными вопросами граждан.

Собянин особо подчеркнул, что партия – это не только депутаты в ГД РФ.

"Это депутаты местного самоуправления, городской думы, это мэр города, это его команда, это команда нашей страны".

Вся эта команда занимается вопросами защиты страны от различных угроз – как внутренних, так и внешних. При этом, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, ни одна из программ ЕР не остановилась, отметил Собянин.

Никакие сложности не остановят развитие российской столицы. Глава Москвы подчеркнул, что существует очень мало городов в мире, которые могут соперничать с ней по динамике развития. Для того, чтобы столица с каждым годом становилась лучше, комфортнее для людей, единороссам необходимо доверие россиян. Он призвал граждан проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму и дать депутатам возможность продолжать решать проблемы и работать на благо Москвы.