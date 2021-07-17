Предложения в народную программу ЕР россияне смогут оставить на интернет-портале - Турчак

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Партия "Единая Россия" запустила сайт, где каждый гражданин
сможет внести собственные инициативы и стать соавтором народной программы. Об этом
сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
Такое решение принято для того, чтобы члены партии смогли узнать мнения россиян и правильно расставить приоритеты дальнейшей работы в Госдуме РФ. По сути сайт станет удобным инструментом для диалога депутатов и граждан. Турчак особо подчеркнул, что не бывает незначительных инициатив. Все замечания россиян тщательно рассмотрят. Цель единороссов в том, чтобы каждое предложение "получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь".
Стать соавтором народной программы партии россияне могут двумя способами. Первый – это голосование. Можно отметить понравившиеся предложения в одном из девяти разделов. Каждый из них относится к наиболее важной сфере жизни страны.
Второй вариант – заполнить специальную форму.
В офлайн формате граждане также могут внести свои предложения. Для этого предусмотрена анкета – заполнить ее можно в региональной общественной приемной партии либо у депутата от округа, где живет человек.
Также в каждом субъекте страны проходят обсуждения ключевых разделов народной программы с участием ученых, профессионалов из разных сфер, общественников и депутатов.
На площадке партии уже дважды прошли обсуждения, где собирали инициативе по мерам поддержки инвалидов и россиян с детьми.
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