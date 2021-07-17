Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что весь мир и
Незалежная помнят о жертвах крушения MH17 в Донецкой области. И добавил, что найти и наказать
виновников катастрофы важно не только для близких тех, кто погиб, но и "для
будущих поколений". Заявление опубликовал офис президента.
Президент Незалежной отметил, что украинская сторона внимательно наблюдает за ходом суда и призвал все стороны сотрудничать. Мол, это поможет выяснить правду и призвать к ответу виновных.
Ранее эксперт заявил, что Запад готов проглотить любые, даже явно сфабрикованные улики против России. Он подчеркнул, что катастрофа с самолетом в 2014 году была нужна и Европе, и Украине, чтобы ввести новые санкции против нашей страны и продолжать давление.
MH17 разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. 298 человек стали жертвами авиакатастрофы.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву
Местные зоозащитники не обнаружили угрозы для жизни мушловок и летучих мышей