Зеленский сделал заявление в годовщину крушения малайзийского "Боинга"

Зеленский сделал заявление в годовщину крушения малайзийского "Боинга"
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
С момента трагедии минуло семь лет

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что весь мир и Незалежная помнят о жертвах крушения MH17 в Донецкой области. И добавил, что найти и наказать виновников катастрофы важно не только для близких тех, кто погиб, но и "для будущих поколений". Заявление опубликовал офис президента.

Президент Незалежной отметил, что украинская сторона внимательно наблюдает за ходом суда и призвал все стороны сотрудничать. Мол, это поможет выяснить правду и призвать к ответу виновных.

Ранее эксперт заявил, что Запад готов проглотить любые, даже явно сфабрикованные улики против России. Он подчеркнул, что катастрофа с самолетом в 2014 году была нужна и Европе, и Украине, чтобы ввести новые санкции против нашей страны и продолжать давление.

MH17 разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. 298 человек стали жертвами авиакатастрофы.

Источник: Офис президента Украины ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость272718
Пожаловаться Ответить
Учитывая что в ДНР и ЛНР нет чёткой и отлаженной системы внутренней безопасности. Информация о наличие российсого Бука просочилась внутри этих республик. А там даже намёка нет чтобы хоть кто-то что-то видел. Мало того, всё люди, которые по мнению запад причастны к этой трагедии - живи со стороны ДНР и ЛНР. В отличии от возможных участников со стороны Украины (там в живых не осталось ни одного свидетеля по сути) лётчика истребителя, диспетчеров которые вели самолёт. Все они мертвы, либо пропали без вести. При таком раскладе не нужно быть гением сыска, чтобы установить виновного.
Гостъ
Пожаловаться Ответить
Себя накажи, ueban, и порошнюка, своего ebyrya, то же накажи, ну или он тебя, как там у вас радужных бандеро-гейропейцев.
Гость279590
Пожаловаться Ответить
По поводу американских спутниковых снимков: если суд не запрашивал их, то что мешает России официально запросить??? Вот тогда и посмотрим, какой будет ответ!
Васёк Голожопоротько!
Пожаловаться Ответить
на рояле ..ем сыграл ?
Гость276124
Пожаловаться Ответить
УКРАНА СБИЛА, РАЗ ПУСТИЛИ САМОЛЁТ НАД УКРАИНОЙ!
1
новости партнеров
По теме

Меркель после встречи с Байденом пригрозила России из-за транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву

Дания разрешила Польше строить трубопровод для отказа от российского газа

Местные зоозащитники не обнаружили угрозы для жизни мушловок и летучих мышей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1746 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей