Запах бодрящего напитка отпугнет насекомых

Комары – одни из самых надоедливых насекомых, укусы которых постоянно неприятно чешутся и долго заживают. Но от вредных вредителей можно избавиться с помощью обычного кофе.

Нужно понимать, что комары обладают отличным обонянием, а "почувствовать" присутствие человека им помогает запах пота. Эту информацию можно и нужно использовать.

Дело в том, что маленькие кровопийцы не любят запах кофе. Самое главное, чтобы он был зерновым. Здесь на помощь придет кофейная гуща или обычный пакетик растворимого напитка. Если решили воспользоваться первым вариантом, то обязательно хорошо просушите гущу.

Как отогнать комаров с помощью кофе





Лучше использовать посуду, которую не жалко. Или же подложить под кофе фольгу.

Выложите гущу и растворимый кофе в емкость, а затем подожгите. Подождите, пока кофе не начнет тлеть.

Постепенно помещение начнет окуриваться, отгоняя комаров, которые точно не захотят подлетать к источнику неприятного для них аромата.

У этого способа, кстати, много плюсов. Во-первых, помещение наполнится приятным запахом. При этом научно доказано, что дым от кофе абсолютно безвреден для человека. Также этот способ можно использовать даже в квартире, потому что при тлении нет открытого огня, который может привести к пожару.

Ранее "Утро.ру" делилось способом, который поможет защититься на даче от комаров с помощью валерьянки.