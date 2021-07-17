Эксперты подсказали, как уменьшить расходы на электричество

Порой бывает так, что счет за электричество заставляет задуматься о том, какие же приборы потребляют так много энергии. Как правило, виновниками больших сумм являются холодильники и климатическая техника – кондиционеры и разного рода обогреватели. Но есть способы, которые помогут решить проблему многих россиян.

Во-первых, постарайтесь размещать холодильники подальше от источников тепла. Также, чтобы сократить расходы на электроэнергию, нужно правильно подбирать посуду для готовки: ее размер должен соответствовать размеру конфорки на плите.

Еще один совет касается стирки. Выбирайте правильные режимы и программы и следите за объемом загрузки барабана стиральной машины.

Что касается компьютеров, телевизор и прочей подобной техники, то при покупке эксперты рекомендуют обращаться внимание на класс энергоэффективности. Чтобы счет за электричество не стал для вас шоком, выбирайте те, которые не ниже класса А.

Не стоит забывать, что на расход энергии также влияют климатические условия, образ жизни и другие обстоятельства. Как правило, у занятых граждан энергия потребляется утром и вечером, у неработающих граждан немного иначе – энергия потребляется в течение всего дня.

Еще один совет – заменить лампы накаливания на более долговечные люминесцентные и светодиодные.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие бытовые приборы категорически нельзя подключать к удлинителю.