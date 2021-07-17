Сергей Собянин предложил Светлане Разворотневой стать советником по вопросам ЖКХ

Предложение прозвучало на встрече в штабе

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками единороссов отметил, что Разворотнева активно и профессионально занимается темой ЖКХ. Вопросов в этой сфере возникает множество. Градоначальник предложил главе АНО "Центр защиты прав москвичей" стать советником по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.



"…будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили", – сказал мэр столицы.

Это поспособствует более быстрому решению проблем в этой сфере, считает Собянин.

Разворотнева предложение стать советником приняла. Она подчеркнула, что это для нее большая честь и выразила надежду, что сможет принести пользу Москве и ее жителям.