Сергей Собянин предложил Светлане Разворотневой стать советником по вопросам ЖКХ

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Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в штабе общественной
поддержки с кандидатами и сторонниками единороссов отметил, что Разворотнева
активно и профессионально занимается темой ЖКХ. Вопросов в этой сфере возникает
множество. Градоначальник предложил главе АНО "Центр защиты прав москвичей" стать советником по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
"…будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили", – сказал мэр столицы.
Это поспособствует более быстрому решению проблем в этой сфере, считает Собянин.
Разворотнева предложение стать советником приняла. Она подчеркнула, что это для нее большая честь и выразила надежду, что сможет принести пользу Москве и ее жителям.
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