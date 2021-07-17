Ничего не хочу: как бороться с упадком сил

Ничего не хочу: как бороться с упадком сил
Фото: Christin Klose/dpa-tmn/www.globallookpress.com
Отсутствие сил может быть вызвано различными причинами

Каждый может столкнуться с состоянием, когда нет желания и энергии заниматься даже теми вещами, которые раньше вызывали положительные эмоции и поднимали настроение. Сил просто нет, выполнение повседневных задач отнимает в разы больше времени, а малейший промах вызывает желание сдаться. Если вам знакомо такое состояние, то высока вероятность, что вы столкнулись с ментальным истощением. 

Что такое ментальное истощение? 

Главные "симптомы" такого состояния – эмоциональная и интеллектуальная усталость. Как следствие – постоянная слабость и подавленность. Казалось бы, есть время на какие-то интересные занятия, хобби, но сил и желания – нет. 

Почему оно возникает? 

Как правило, к ментальному истощению приводят постоянный стресс и чрезмерные нагрузки. Иногда причинами могут стать проблемы на работе, хронические заболевания или даже бессонница. 

Порой ментальное истощение возникает, когда в жизни все отлично, но накопилось настолько слишком много задач, что нет времени передохнуть. 

Симптомы 

Обратите внимание на то, насколько быстро вы устаете. Также о ментальном истощении может сигнализировать высокая степень раздражительности. 

Любая мелочь выбивает вас из колеи. Насторожиться стоит пунктуальным людям, которые вдруг стали постоянно и везде опаздывать. 

Еще один симптом – нежелание приниматься за работу, регулярное оттягивание этого момента. 

Пессимизм, отсутствие концентрации, бессонница, подавленное состояние и избегание ответственности – еще одни верные спутники внутреннего истощения. 

Как бороться? 

Если у вас есть возможность, просто найдите хотя бы немного времени на отдых. Возьмите отпуск, попросите о помощи, выспитесь. 

Обязательно попробуйте хотя бы на время "отключить" часть органов чувств. Не смотрите телевизор фоном, слушайте музыку, когда возвращаетесь домой или едете на работу, меньше проводите времени в телефоне перед сном. Это снизит нагрузку и позволит почувствовать себя лучше. 

Еще один вариант – сократите количество принимаемых решений. Например, всегда заказывайте один и тот же кофе, до работы добирайтесь определенным маршрутом, заранее готовьте себе одежду. Отсутствие необходимости решать "здесь и сейчас" прибавит сил. 

Сконцентрироваться на работе помогают растения. Согласно исследованиям, даже короткое наблюдение за природой дарит чувство внутренней гармонии, поэтому иногда отвлекайтесь от дел и повнимательнее изучите пейзажи вокруг вас. 

Ранее врачи объяснили, чем может быть опасно обезвоживание. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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