Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Каждый может столкнуться с состоянием, когда нет желания и энергии заниматься даже теми вещами, которые раньше вызывали положительные эмоции и поднимали настроение. Сил просто нет, выполнение повседневных задач отнимает в разы больше времени, а малейший промах вызывает желание сдаться. Если вам знакомо такое состояние, то высока вероятность, что вы столкнулись с ментальным истощением.
Главные "симптомы" такого состояния – эмоциональная и интеллектуальная усталость. Как следствие – постоянная слабость и подавленность. Казалось бы, есть время на какие-то интересные занятия, хобби, но сил и желания – нет.
Как правило, к ментальному истощению приводят постоянный стресс и чрезмерные нагрузки. Иногда причинами могут стать проблемы на работе, хронические заболевания или даже бессонница.
Порой ментальное истощение возникает, когда в жизни все отлично, но накопилось настолько слишком много задач, что нет времени передохнуть.
Обратите внимание на то, насколько быстро вы устаете. Также о ментальном истощении может сигнализировать высокая степень раздражительности.
Любая мелочь выбивает вас из колеи. Насторожиться стоит пунктуальным людям, которые вдруг стали постоянно и везде опаздывать.
Еще один симптом – нежелание приниматься за работу, регулярное оттягивание этого момента.
Пессимизм, отсутствие концентрации, бессонница, подавленное состояние и избегание ответственности – еще одни верные спутники внутреннего истощения.
Если у вас есть возможность, просто найдите хотя бы немного времени на отдых. Возьмите отпуск, попросите о помощи, выспитесь.
Обязательно попробуйте хотя бы на время "отключить" часть органов чувств. Не смотрите телевизор фоном, слушайте музыку, когда возвращаетесь домой или едете на работу, меньше проводите времени в телефоне перед сном. Это снизит нагрузку и позволит почувствовать себя лучше.
Еще один вариант – сократите количество принимаемых решений. Например, всегда заказывайте один и тот же кофе, до работы добирайтесь определенным маршрутом, заранее готовьте себе одежду. Отсутствие необходимости решать "здесь и сейчас" прибавит сил.
Сконцентрироваться на работе помогают растения. Согласно исследованиям, даже короткое наблюдение за природой дарит чувство внутренней гармонии, поэтому иногда отвлекайтесь от дел и повнимательнее изучите пейзажи вокруг вас.
Ранее врачи объяснили, чем может быть опасно обезвоживание.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву
Местные зоозащитники не обнаружили угрозы для жизни мушловок и летучих мышей