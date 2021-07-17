Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от ЕР стратегию развития российской столицы

Речь шла о развитии здравоохранения и улучшении инфраструктуры города

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами в ГД РФ от партии "Единая Россия" дальнейшее развитие города. Совещались в штабе общественной поддержи столичного регионального отделения ЕР.



Собянин заявил о желании перейти на новый уровень стандартов и напомнил, что для этого уже делается. Так, начата модернизация первичного звена здравоохранения. Мэр отметил, что когда граждане приходят на прием в поликлиники, выстроенные еще в шестидесятых, об успехах в здравоохранении говорить трудно. Поэтому и было решено создать "суперсовременные поликлиники" на базе устаревших зданий.

Градоначальник выразил мнение, что старые школы тоже нуждаются в модернизации. И этот этап не за горами.

В ходе обсуждения развития столицы кандидаты в Госдуму от ЕР также внесли предложения. В частности, о том, как улучшить инфраструктуру для москвичей, живущих в домах, построенных по реновации. Речь шла и о транспортной инфраструктуре, и о появлении новых мест, где горожане могут проводить досуг.

По словам вице-спикера ГД РФ Петра Толстого, крайне важна поддержка россиян с детьми. Такие семьи не должны нуждаться в деньгах.

"...с рождением каждого ребенка она должна богатеть".

Есть и другие проблемы и пожелания, которые озвучили москвичи. Толстой заверил, что по всем замечаниям избиратели обязательно получат обратную связь. Это даст гарантию, что люди будут представлять, что именно депутаты будут делать в течение пяти лет, чтобы изменить их жизнь к лучшему.

Главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко, рассуждая о здравоохранении в городе, отметила, что столица первой задала планку быстрого переоборудования больниц под ковидные.

Медик напомнила, как быстро в Москве отреагировали на пандемию и подчеркнула, что столица выстояла только благодаря этому. Сейчас на первое место выходит реабилитация перенесших ковид пациентов, отметила она. О решении этого вопроса необходимо подумать.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.